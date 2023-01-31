محمد عون: سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد اتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية.

ــ لا يجوز التعديل على الاتفاقية الموقعة عام 2008م، دون إذن ومبررات قوية من الحكومة عن طريق وزارة النفط والغاز، وهذا الإجراء لم يتم.

ــ توقيع الاتفاقية لم يتم وفق الإجراءات القانونية السليمة، بالإضافة لعدم وجود مبرر اقتصادي لتعديل حصة شركة إيني.

ــ المصاريف الاستثمارية ستكون مقسّمة بين البلدين، فتم ذكر أنه سيتم صرف 8 مليار دولار، لكن نصفها ستدفعها الدولة الليبية، والجانب الإيطالي فسيستثمر 4 مليار دولار فقط. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-31 17:26:56

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