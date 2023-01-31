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على خلفية اختطاف طالب من داخل إحدى القاعات الدراسية بكلية الهندسة في جامعة طرابل

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

على خلفية اختطاف طالب من داخل إحدى القاعات الدراسية بكلية الهندسة في جامعة طرابلس أثناء المحاضرات، طلبة قسم الهندسة الكهربائية يمتنعون عن الحضور إلى القسم ويغلقونه احتجاجا على تردي الوضع الأمني في الكلية.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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