على خلفية اختطاف طالب من داخل إحدى القاعات الدراسية بكلية الهندسة في جامعة طرابل

على خلفية اختطاف طالب من داخل إحدى القاعات الدراسية بكلية الهندسة في جامعة طرابلس أثناء المحاضرات، طلبة قسم الهندسة الكهربائية يمتنعون عن الحضور إلى القسم ويغلقونه احتجاجا على تردي الوضع الأمني في الكلية.

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