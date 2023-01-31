عاجل

صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجازتها بالاستمتاع بالثلوج و الاجواء الشتوية في مناطق أقصى شمال #تونس مثل طبرقة و عين دراهم . #ليبيا #المرصد 📸 : محمد اجحيدر





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك