صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجا

صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجازتها بالاستمتاع بالثلوج و الاجواء الشتوية في مناطق أقصى شمال #تونس مثل طبرقة و عين دراهم . #ليبيا #المرصد 📸 : محمد اجحيدر









