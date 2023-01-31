صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجا

صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر للسياحة و قضاء الإجازة .. عائلات ليبية تقضي اجازتها بالاستمتاع بالثلوج و الاجواء الشتوية في مناطق أقصى شمال #تونس مثل طبرقة و عين دراهم . #ليبيا #المرصد 📸 : محمد اجحيدر
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ليبيا مباشر
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