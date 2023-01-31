أعلن مجلس الدولة، خلال جلسته الـ84 في مقره بطرابلس، المصادقة على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، إيذانًا بالبدء في نشر العروض المرئية للمرشحين.

وأكد المجلس في بيان، الثلاثاء، أنه انتهى من فرز ملفات المرشحين لمناصب: رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات ونائب محافظ المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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