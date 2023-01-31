الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على ليبي متورط في حادث طعن جماعي لبائعات هوى في #إي

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على ليبي متورط في حادث طعن جماعي لبائعات هوى في #إيطاليا.

الشرطة الإيطالية: تم القبض على الشاب الليبي 18 عامًا، ومعه آخر تونسي الجنسية 23 عامًا.

– الشابان متهمان بالشروع في قتل فتاتي ليل بأحد الشوارع الرئيسية في مدينة #تورينو الإيطالية.

– الشابان حاولا طعن أكثر من فتاة ليل رومانية الجنسية أثناء تواجدهن بالشارع الرئيسي في مدينة تورينو.

– بعد طعن اثنين منهن تمكنت باقي الفتيات من الهروب فيما لاذ الشابين بالفرار إلى أحد العقارات السكنية.

– تمكنا من إلقاء القبض عليهما بالقرب من محطة #بيسكارا، وتم إجراء التحقيقات.

– الشابان وضعهما غير قانوني في #إيطاليا ولا يوجد لديهما إقامة في البلاد وليس لديهما منزل.

– الشاب الليبي حاول قتل الفتاه الأولى بمفرده، أما محاولة القتل الثانية كانت مشاركة بين الشاب الليبي والشاب التونسي.

– المدعي العام الإيطالي أمر بحبس الشابين وضبط سلاح الواقعتين المستخدم في الطعن، بالإضافة لمبلغ مالي يُعتقد أنه نتيجة أعمالهما الإجرامية الأخرى. #ليبيا_برس

2023-01-31 18:56:55

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