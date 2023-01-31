#ليبيا تتذيل مؤشر مدركات الفساد العالمي رفقة #جنوب_السودان و #سوريا و #الصومال و #اليمن.

المؤشر: نُصنف 180 دولة حسب مستويات الفساد على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

– #ليبيا حصلت على (17) نقطة من (100) نقطة، فيما حصلت العراق على (23) نقطة وأفغانستان على (24) نقطة.

– التراجع الواضح في #ليبيا سببه الوضع الأمني واستمرار الاضطرابات

– #ليبيا الآن أصبحت عاجزة، ما يسمح بتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد.

– تصدَّرت #الإمارات بـ(67) نقطة و #قطر بـ(58) نقطة و #السعودية بـ(51) الدول العربية في مجموع النقاط.

– مؤشر مدركات الفساد هو المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً.

– المؤشر يعتمد على بيانات؛ البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها. #ليبيا_برس

2023-01-31 19:35:56

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