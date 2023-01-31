عقب لقاء مع بن قدارة.. شكشك يناقش مع عون ملاحظاته ووجهة نظره حول الاتفاقيات النف

عقب لقاء مع بن قدارة.. شكشك يناقش مع عون ملاحظاته ووجهة نظره حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وفق بيان لديوان المحاسبة.

– شكشك وعون اتفقا على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والوطنية للنفط لمناقشة آليات تطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات.

البيان: شكشك وعون ناقشا ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط .

– شكشك وعون ناقشا آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات الوطنية للنفط والشركات التابعة. #ليبيا_برس

2023-01-31 21:57:28

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