المحلل السياسي مصطفى الفيتوري:
– 31 يناير 2001- 31 يناير 2023: في مثل هذا اليوم منذ 22عاما أدانت محمكة اسكتلندية منعقدة في هولندا عبدالباسط المقرحي على جريمة لم يرتكبها وحكمته بـ27سجن.
– وبعد 34 عاما خطفت الولايات المتحدة المواطن الليبي بوعجيله مسعود لتحاكمه على نفس الجريمة.
– الفرق الرئيسي بين الرجلين هو: عبدالباسط المقرحي استفاد بالكامل من دعم ورعاية وحماية ليبيا حتى أغسطس 2011 في حين تآمرت ليبيا الجديدة مع عدوتها المتجددة أمريكا لخطف مسعود لمحاكمته.
– إدانة عبدالباسط منذ 22 عاما كانت ومازالت لطخة سوداء ضخمة على جبين العدالة الاسكتلندية.
– إن نال مسعود محاكمة عادلة فقد نرى واحدة من غرائب الأقدار حيث تثبت محاكمة الحي براءة الميت من حيث لم يحتسب الجلاد أو يتوقع.
– وبهذا يُسدل الستار للمرة الاخيرة على أكبر مسرحية إجهاض للعدالة وأكبر مؤامرة عرفها التاريخ راح ضحيتها شعب بأسره.
#ليبيا_24
2023-01-31 22:05:37
1675202737
أضف تعليقـك