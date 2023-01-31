المحلل السياسي مصطفى الفيتوري:

– 31 يناير 2001- 31 يناير 2023: في مثل هذا اليوم منذ 22عاما أدانت محمكة اسكتلندية منعقدة في هولندا عبدالباسط المقرحي على جريمة لم يرتكبها وحكمته بـ27سجن.

– وبعد 34 عاما خطفت الولايات المتحدة المواطن الليبي بوعجيله مسعود لتحاكمه على نفس الجريمة.

– الفرق الرئيسي بين الرجلين هو: عبدالباسط المقرحي استفاد بالكامل من دعم ورعاية وحماية ليبيا حتى أغسطس 2011 في حين تآمرت ليبيا الجديدة مع عدوتها المتجددة أمريكا لخطف مسعود لمحاكمته.

– إدانة عبدالباسط منذ 22 عاما كانت ومازالت لطخة سوداء ضخمة على جبين العدالة الاسكتلندية.

– إن نال مسعود محاكمة عادلة فقد نرى واحدة من غرائب الأقدار حيث تثبت محاكمة الحي براءة الميت من حيث لم يحتسب الجلاد أو يتوقع.

– وبهذا يُسدل الستار للمرة الاخيرة على أكبر مسرحية إجهاض للعدالة وأكبر مؤامرة عرفها التاريخ راح ضحيتها شعب بأسره.

#ليبيا_24

2023-01-31 22:05:37

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