صور | محمد الحداد رئيس أركان الرئاسي يبحث مع رئيس أركان القوات المشتركة الايطالي

صور | محمد الحداد رئيس أركان الرئاسي يبحث مع رئيس أركان القوات المشتركة الايطالية و آمر البعثة الايطالية في #ليبيا تعزيز التعاون المشترك بالقطاعين البحري و الجوي بالإضافة إلى عدد من التدريبات المختلفة. #المرصد (المكتب الاعلامي)