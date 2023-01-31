عاجل

صور | محمد الحداد رئيس أركان الرئاسي يبحث مع رئيس أركان القوات المشتركة الايطالي

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | محمد الحداد رئيس أركان الرئاسي يبحث مع رئيس أركان القوات المشتركة الايطالية و آمر البعثة الايطالية في #ليبيا تعزيز التعاون المشترك بالقطاعين البحري و الجوي بالإضافة إلى عدد من التدريبات المختلفة. #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك