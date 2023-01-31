وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد: – مؤسسة النفط برئاسة فرحات ب

وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد:
– مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة حولت الإيرادات النفطية لحكومة الدبيبة “منتهية الولاية”.
– المؤسسة تلعب دورًا محوريا في التفريط بالمال العام.
– مؤسسة النفط قامت بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية.
– مؤسسة النفط لم تكترث بالتعليمات المتكررة الصادرة إليها من الجهات العليا في الدولة بالاحتفاظ بأرصدة بيع النفط في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي.
– أصدرت قرارا بالحجز الإداري على إيرادات بيع النفط.
– أطالب جميع رؤساء الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية في الدولة بالعمل على إيقاف كافة التعديات على المال العام وإخضاع المعتدين عليه للمحاسبة القانونية.
#ليبيا_24
2023-02-01 00:34:16
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