اندبندنت عربية: تحركات #واشنطن في #ليبيا تركز على ضمان استمرار تدفق النفط الليبي وتضييق الخناق على فاغنر.

– أزمة الطاقة نبّهت واشنطن إلى أخطار التمدد الروسي في ليبيا ودفعتها للتحرك لتأمين النفط وإبعاد فاغنر

– التطورات على الساحة الدولية دفعت واشنطن إلى التحرك بشكل أوسع في الساحة الليبية وتكثيف اتصالاتها بالأطراف البارزة.

– النفط وفاغنر تصدرا المحادثات الأميركية مع حفتر التي أثارت تساؤلات عن مستقبل التحالف القائم بينه وبين موسكو.

– ممثلو واشنطن طلبوا من حفتر ضرورة وقف التعامل مع موسكو وترحيل فرقة “فاغنر” من ليبيا في أسرع وقت ممكن.

– لقاء مدير المخابرات الأميركية بالدبيبة وحفتر يؤشر إلى أن الملف الليبي تحول إلى قضية أمنية بالنسبة إلى واشنطن.

– الاهتمامات الأساسية لواشنطن في ليبيا هي التهديدات الإرهابية وتأمين استمرار تصدير النفط والغاز الطبيعي.

– واشنطن تسعى أيضًا لوقف استخدام ليبيا كمحطة عبور للاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، مع تأمين مخزونات ومواد الأسلحة غير التقليدية.

– بين القضايا الرئيسة التي تهم واشنطن في ليبيا التدخل العسكري الأجنبي ووجود المرتزقة في ليبيا.

– واشنطن قلقة من استعادة روسيا علاقاتها القوية مع ليبيا وتأمين الاستثمارات المربحة معها وتقويض نفوذ أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

– هناك شكوك حول نجاح المساعي الأمريكية لتحجيم وإنهاء النفوذ الروسي في ليبيا.

– رغبة واشنطن في إبعاد موسكو من الملف الليبي ليست وليدة الأزمة الأوكرانية، إذ بدأت قبلها بسنوات من دون نجاح يذكر.

– أطراف ليبية كثيرة حذرت من تحول ليبيا لساحة مواجهة عسكرية بين واشنطن وحلف الناتو من جهة وفاغنر من جهة أخرى. #ليبيا_برس

2023-02-01 01:11:03

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