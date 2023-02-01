صور | مديرية أمن #طرابلس تعلن استمرار حملة ضبط السيارات المتجولة بدون لوحات معدن

صور | مديرية أمن #طرابلس تعلن استمرار حملة ضبط السيارات المتجولة بدون لوحات معدنية و سحب السيارات المركونة في الشوارع بالمخالفة لتخفيف ازدحامها و ذلك حتى وقت متأخر من الليلة الماضية إلى صباح اليوم . #ليبيا #المرصد