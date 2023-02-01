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الأرصاد | أمطار خفيفة متوقعة من #مصراتة حتى أقصى الساحل الشرقي و أجواء صافية في

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الأرصاد | أمطار خفيفة متوقعة من #مصراتة حتى أقصى الساحل الشرقي و أجواء صافية في الجنوب مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف مناطق #ليبيا لتسجل الليلة أدنى درجة حرارة عند 1 درجة مْ في #يفرن و مزدة و 7 مْ في #طرابلس و 5 مْ في #سبها و 4 مْ في #المرج . 📸 : سند الأحلافي / مدينة شحات القديمة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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