الدبيبة خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته، من مدينة #الجميل: توقيع #ليبيا للاتفاقية النفطية مع #إيطاليا، إنجاز كبير.

ــ هــذه الاتفاقية وقعت فـي الأساس منذ عام 2008، وما قمْنا به هو العمل عـلى إعـادة تـفعيلها بـعدَ تأخر تنفيذها طـوال هــذه الــسنوات.

ــ ترتب على هـذا التأخـير، التزامات على الطرفين، والتوقيع جاء بعد مفاوضات ماراثونية.

ــ ليبيا بحاجة ماسة إلى إعادة تفعيل اتفاقيات الغاز، والتأخر في تنفيذها سيسبب نقص في قدراتنا على إنتاج الغاز في المستقبل.

ــ التأخر في تنفيذ المشروع سيحول ليبيا في عام 2027 من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة.

ــ المشروع سيضخ استثمارت بقيمة 8 مليارات دولار. #ليبيا_برس

2023-02-01 12:35:21

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