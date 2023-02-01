قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خلال ترؤسه اجتماع حكومته بمدينة الجميل، إن اتفاقية الغاز مع “إيني” وقعت فـي الأساس منذ عام 2008 وما قمنا فقط بإعـادة تـفعيلها بـعدَ تأخر تنفيذها طـوال هــذه الــسنوات، مشيرا إلى أن التأخر في تنفيذ هذا المشروع يعني أن ليبيا ستتحول في عــام 2027 من دولة مصدرَة للغاز إلى دولــةْ مستورِدة، كما أكد أنه من الضروري إعادة تفعيل مشروعات الغاز في ليبيا وتطويرها بشكل عاجل.

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