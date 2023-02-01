صور | لم ينسوا فضله عليهم .. ” العم جبريل ” مسؤول النظافة في كلية الطب البشري #س

صور | لم ينسوا فضله عليهم .. ” العم جبريل ” مسؤول النظافة في كلية الطب البشري #سبها يفتتح قسم جديد في الكلية بطلب من الطلبة و المُدرسين كتعبير منهم بأن الجميع متساوون و شركاء في العمل بغض النظر عن الوظيفة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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