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صور | لم ينسوا فضله عليهم .. ” العم جبريل ” مسؤول النظافة في كلية الطب البشري #س

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لم ينسوا فضله عليهم .. ” العم جبريل ” مسؤول النظافة في كلية الطب البشري #سبها يفتتح قسم جديد في الكلية بطلب من الطلبة و المُدرسين كتعبير منهم بأن الجميع متساوون و شركاء في العمل بغض النظر عن الوظيفة . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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