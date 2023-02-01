رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، يدعم خلال لقائه السفير الأ

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، يدعم خلال لقائه السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، تقسيم #ليبيا، وتطبيق النظام الفيدرالي في البلاد.

ــ العقوري: النظام الفيدرالي يعتبر حلاً جيدًا للوضع الراهن في ليبيا، ويحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة.

ــ حريصون على الاستفادة من الخبرات الألمانية، ونُثمن جهود #ألمانيا لدعم السلام في #ليبيا.

النموذج الألماني مثال يحُتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي، ولابد من عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا. #ليبيا_برس (بيان)

2023-02-01 16:42:46

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