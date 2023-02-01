صور | وزارة العمل و التأهيل بحكومة الدبيبة تعلن تسليم طابعات و أجهزة حاسوب الخاص

صور | وزارة العمل و التأهيل بحكومة الدبيبة تعلن تسليم طابعات و أجهزة حاسوب الخاصة بالربط لشركة أرامكس ضمن خطتها للتحول الرقمي. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)