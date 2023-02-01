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صور | وزارة العمل و التأهيل بحكومة الدبيبة تعلن تسليم طابعات و أجهزة حاسوب الخاص

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وزارة العمل و التأهيل بحكومة الدبيبة تعلن تسليم طابعات و أجهزة حاسوب الخاصة بالربط لشركة أرامكس ضمن خطتها للتحول الرقمي. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




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ليبيا مباشر

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