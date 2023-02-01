صور|| تزامنًا مع فضيحة بيع الاستثمارات الليبية في مزاد علني.. الرئاسي: المنفي اج

صور|| تزامنًا مع فضيحة بيع الاستثمارات الليبية في مزاد علني.. الرئاسي: المنفي اجتمع بشكشك ورئيسي المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية #لايكو.

– المنفي أوصى شكشك بمتابعة عمل المؤسسة الليبية للاستثمار وموارد الدولة وصونها من التجاوزات.

– المنفي اطلع على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول وسُبل إيجاد حلول لها ومعالجتها لأداء عملها على أكمل وجه.

– المنفي أوصى بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار. #ليبيا_برس





2023-02-01 20:06:46

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