صور | جامعة #بنغازي تعلن انطلاق عملية اعادة اعمارها فعليًا بداية من مبنى الادارة وصولا الى الكليات اثر تضررها من الحرب على التنظيمات خلال السنوات الماضية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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