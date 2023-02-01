صور | جامعة #بنغازي تعلن انطلاق عملية اعادة اعمارها فعليًا بداية من مبنى الادارة وصولا الى الكليات اثر تضررها من الحرب على التنظيمات خلال السنوات الماضية . #ليبيا #المرصد