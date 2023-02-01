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صور | جامعة #بنغازي تعلن انطلاق عملية اعادة اعمارها فعليًا بداية من مبنى الادارة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جامعة #بنغازي تعلن انطلاق عملية اعادة اعمارها فعليًا بداية من مبنى الادارة وصولا الى الكليات اثر تضررها من الحرب على التنظيمات خلال السنوات الماضية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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