عضو مجلس النواب علي التكبالي: الأمريكان التقوا قادة المجموعات المسلحة في #طرابلس للتحذير من محاولة عرقلة ما تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية.

– لقاءات المسؤولين الأميركيين بقادة المجموعات المسلحة تعددت بين ما هو مُعلن وسرّي خلال الفترة الأخيرة.

– واشنطن عازمة على إيجاد حكومة موحدة تحظى ظاهريًا برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً.

– واشنطن ستُطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفي مقدمتهم عناصر شركة فاغنر الروسية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-01 21:22:49

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