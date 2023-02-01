صور | جانب من حفل افتتاح #المغرب لبطولة كأس العالم للأندية في ملعب #طنجة الكبير بعرض مبهر عن تاريخ وثقافة المملكة ومشاركات المنتخب المغربي في كأس العالم اضافة لاستذكار النجم البرازيلي الراحل ” بيليه ” . #ليبيا #المرصد