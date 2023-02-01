صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: ترتيبات مصرية جديدة لجمع عقيلة والمشري في #القاهرة لتسوية خلافات المجلسين بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

– الانتخابات الليبية باتت تمثل مطلباً دوليًا رغم تباينات واضحة بين أطراف محلية ليبية وإقليمية ودولية.

– عقيلة وصل إلى القاهرة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة.

– الملف الليبي شغل حيزًا من زيارة بلينكن للقاهرة خلال لقاءه رئيس جهاز المخابرات المصري.

– سبقت زيارة بلينكن للقاهرة زيارة أخرى من مدير المخابرات الأميركية حملت بدورها رسائل أمريكية للقاهرة بشأن دورها في ليبيا.

– عقيلة التقى عباس كامل في القاهرة في إطار ترتيبات استئناف مسار مفاوضات القاعدة الدستورية.

– القاهرة تواجه هذه المرة مأزقًا في إقناع المشري باللقاء مجددًا مع عقيلة برعايتها، بعد أن تراجع الأخير عن تفاهمات يناير الماضي.

– القاهرة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً تجاه المشري الذي يعد أحد المكونات الرئيسية في غرب ليبيا

– أنقرة حاولت عبر رئيس مخابراتها احتواء خلافات الدبيبة والمشري، إذ تمكن من جمعهما في طرابلس.

– الاتصالات بين عقيلة والمشري مستمرة في إطار الإعداد للقاء قريب بينهما.

– ضغوط من عواصم كبرى على عقيلة والمشري تدفع بهما لحسم الإطار الدستوري للانتخابات قبل نهاية مارس.

– من الممكن عقد اللقاء عقد لقاء عقيلة والمشري خلال الأسبوع الأول من فبراير الحالي.

– المشري اشترط التوقيع بـ”الأحرف الأولى” على أي اتفاق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات قد ينجم عن اللقاء المرتقب.

– المشري اشترط وجود ضمانات من أطراف اقليمية والبعثة الأممية لتنفيذ الاتفاق.

– شرط المشري جاء على خلفية انزعاجه من تراجع عقيلة عن الاتفاق المعلن في القاهرة في يناير الماضي.

– عقيلة والمشري قدما تنازلات بشأن التوافق حول الوثيقة الدستورية للانتخابات.

– عقيلة قبل بشرط المشري اعتبار شاغلي المناصب العسكرية من شاغلي المناصب والوظائف العليا في الدولة الذين تمنعهم شروط القاعدة الدستورية من الترشح للانتخابات.

– المشري قبل بشرط عقيلة حول ضرورة حسم ملف شاغلي المناصب السيادية قبل حسم ملف القاعدة الدستورية.

– مقترح عقيلة بشأن آلية اختيار حكومة جديدة قريب من مقترح قدمه المشري أيضاً للبعثة الأممية.

– المقترح يتلخص في تشكيل لجنة ليبية على غرار لجنة ملتقى الحوار السياسي، مؤلفة من 21 عضواً.

– اللجنة سيتم تشكيلها بواقع 14 يمثلون المجلسين، و7 آخرين من السياسيين المستقلين.

– البعثة اشترطت عملها على مقترح تشكيل لجنة حوار جديدة بعد اتفاق المجلسين على الأساس الدستوري للانتخابات.

– اقتراح عقيلة والمشري تشكيل لجنة حوار جديدة هدفه الالتفاف على عمل اللجنة.

– مقترح تشكيل اللجنة تم الحديث عنه ضمن الاتصالات التي تجريها عواصم بقادة المجلسين كآلية بديلة تتجاوز المجلسين إذا فشلا في التوافق على الأساس الدستوري.

– التحركات المصرية في ليبيا أشبه بسباق مع الوقت تحاول من خلاله الدوائر المصرية تأكيد دور فاعل قبل أن يتبلور موقف دولي أكثر حسمًا تصبح معه الاختيارات والبدائل محدودة.

– القاهرة تسعى في الوقت الراهن لتعديل موقفها في أعقاب تحذيرات أمريكية تلقتها بشأن دعمها لحفتر وخطط إقامة حكم ذاتي لإقليم شرق ليبيا.

– أكبر مأزق تواجهه القاهرة هو موقفها المعلن من حكومة الدبيبة، التي أعلنت القاهرة سحب اعترافها بها.

– واشنطن تتمسك ببقاء حكومة الدبيبة من أجل الترتيب لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن رافضة تشكيل حكومة جديدة.

– واشنطن ترى أت تشكيل حكومة جديدة يُطيل أمد المرحلة الانتقالية في ليبيا، ويفيد أطرافًا مناوئة للموقف الأميركي.

– تمسك واشنطن بحكومة االدبيبة لم يكن وحده ما أضعف موقف القاهرة، ولكن أيضاً روما التي وقعت اتفاقية نفطية بقيمة 8 مليارات دولار مع طرابلس. #ليبيا_برس

2023-02-01 22:37:12

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