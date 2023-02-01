صور | الدبيبة و الصديق الكبير يزوران مقر ” اللواء 162 ” التابع لوزارة الدفاع بحك

صور | الدبيبة و الصديق الكبير يزوران مقر ” اللواء 162 ” التابع لوزارة الدفاع بحكومته في #العسة لتفقد أوضاع المعسكر و سير عمل أفراد ” اللواء ” و التأكيد على دعم و حلحلة الصعوبات التي تواجهه. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)