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صور | الدبيبة و الصديق الكبير يزوران مقر ” اللواء 162 ” التابع لوزارة الدفاع بحك

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة و الصديق الكبير يزوران مقر ” اللواء 162 ” التابع لوزارة الدفاع بحكومته في #العسة لتفقد أوضاع المعسكر و سير عمل أفراد ” اللواء ” و التأكيد على دعم و حلحلة الصعوبات التي تواجهه. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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