رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:
– مهام حكومة الدبيبة كانت أن تقوم بالانتخابات ولكنها فشلت فشلًا ذريعًا
– كان على حكومة الدبيبة تنفيذ بعض الإصلاحات ودون المبالغة في المصروفات مثل ما فعلت
– لابد أن يكون لليبيا حكومة واحدة تحكم كامل ليبيا، والانتخابات لا بد أن تقوم بها حكومة واحدة ضمن قاعدة دستورية واضحة
– شكلنا لجان للأزمات خلال حكم الحكومة الليبية وبدأت اللجان في إيجاد الحلول لمشاكل المواطن، وما خصص لها لا يتعدى 400 مليون
– واجهت اللجان بعض الصعوبات في المنطقة الغربية ولكن البلديات تعاونت معنا فيما بعد
– هناك مؤشرات لخطة عمل سياسية برعاية أممية
#ليبيا_24
2023-02-01 23:37:22
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