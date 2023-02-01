رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– مهام حكومة الدبيبة كانت أن تقوم بالانتخابات ولكنها فشلت فشلًا ذريعًا

– كان على حكومة الدبيبة تنفيذ بعض الإصلاحات ودون المبالغة في المصروفات مثل ما فعلت

– لابد أن يكون لليبيا حكومة واحدة تحكم كامل ليبيا، والانتخابات لا بد أن تقوم بها حكومة واحدة ضمن قاعدة دستورية واضحة

– شكلنا لجان للأزمات خلال حكم الحكومة الليبية وبدأت اللجان في إيجاد الحلول لمشاكل المواطن، وما خصص لها لا يتعدى 400 مليون

– واجهت اللجان بعض الصعوبات في المنطقة الغربية ولكن البلديات تعاونت معنا فيما بعد

– هناك مؤشرات لخطة عمل سياسية برعاية أممية

#ليبيا_24

2023-02-01 23:37:22

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