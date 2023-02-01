عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير: #واشنطن تسعى لتكوين قوة مشتركة في #ليبي

عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير: #واشنطن تسعى لتكوين قوة مشتركة في #ليبيا إلى جانب مسار تشكيل حكومة منتخبة ضمن خطة إخراج فاغنر.

– واشنطن لن تتردد في التعاطي مع أي آلية تؤدي لإخراج عناصر فاغنر من #ليبيا والقارة الأفريقية.

– واشنطن تركز حاليًا على العراقيل التي تواجه العملية السياسية، وتحديداً إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.

– واشنطن ستحافظ على هذا الهدف حتى لو تطلب ذلك توجيه تحذير مباشر للدول الراعية والمحركة للميليشيات إذا قامت الأخيرة بتعطيل عملها.

– لقاءات بعض قيادات التشكيلات المسلّحة بمسؤولين أميركيين تأتي بطلب من هذه القيادات؛ في محاولة لكسب مكانة بمجتمعاتهم المحلية.

– هذه اللقاءات لا يمكن مقارنتها بزيارات المسؤولين الأميركيين لحفتر أو الدبيبة.

– زيارة مدير المخابرات الأميركية لـ #طرابلس هدفها تحذير الدبيبة من مغبة القيام بأي عمل يُجدد الصراع العسكري خصوصًا بالقرب من منابع النفط. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-02 00:17:34

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