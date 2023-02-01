باشاغا: – السلطة التنفيذية انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف ولكن دوليا الأمم المت

باشاغا:

– السلطة التنفيذية انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف ولكن دوليا الأمم المتحدة تعترف بالحكومة منتهية الولاية لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد وهذا ما سيتم قبل نهاية شهر فبراير

– الحكومة منتهية الولاية فشلت فشلا ذريعا وكان من مهامها إجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة ولا تتوغل في صرف الميزانيات كما فعلت الآن

– الانتخابات في ظل حكومتين مستعبد ومستحيل ويجب أن يكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد بمؤسسات غير منقسمة بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش

– الانتخابات يجب أن تجرى بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية وتوضيح مدة الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة وتوضيح قانون الانتخابات الذي سيتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة

– المظلة العربية هي من تجمعنا ونتمنى أن تكون هذه المظلة قوية بالإضافة إلى عمل ليبيا بجانب الاتحاد المغاربي

– نطلب من إخوتنا في الدول العربية ودول الخليج خاصة التي تمتلك مكانة دولية أن تولي اهتماما أكبر بمساعدة ليبيا للخروج من الأزمة ولدينا المقدرة على ذلك لولا بعض التدخلات السلبية بسبب الانقسام السياسي

– مقايضة النفط عملية تحتمل فسادا كبيرا يستجوب على ديوان المحاسبة والنائب العام المراقبة والتحقيق في هذه العملية

-زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى ليبيا مهمة وهي مؤشر أن الإدارة الأمريكية بدأت تولي اهتماما بالملف الليبي

– مصراتة لم تتخلى عني ولن أتخلى عنها وهي مدينتي وافتخر بها

#ليبيا_24

2023-02-01 23:56:31

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