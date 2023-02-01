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صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تباشر تركيب الزينة المضيئة بالطرقات وتزيين وسط

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تباشر تركيب الزينة المضيئة بالطرقات وتزيين وسط المدينة استعدادًا لحفل ” 17 فبراير ” . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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