باشاغا: – الإيرادات المالية في ليبيا غير شفافة وغير واضحة وتقدمنا بطلب للنائب ا

باشاغا:
– الإيرادات المالية في ليبيا غير شفافة وغير واضحة وتقدمنا بطلب للنائب العام للحجز على الإيرادات النفطية.
– الأموال الليبية يتم التصرف فيها بطريقة غير شرعية.
– تم دعم بعض الشركات الخاسرة من مؤسسة النفط بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عمليات مقايضة النفط غير القانونية.
– عملية مقايضة النفط عملية فساد كبرى تستلزم تدخل الجهات الرقابية.
– بلغنا أن عمليات المقايضة نتج عنها أموال توجهت للمجموعات المسلحة.
– لم نتحصل إلا على مليار ونصف فقط خلال العام الماضي من ميزانية قدمناها بـ89 مليار.
– ميزانية العام الجديد إلى الآن لم تُعرض على البرلمان وتم تخصيص 3 مليار أخرى لنا لم تُصرف بعد.
#ليبيا_24
2023-02-01 23:42:16
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