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باشاغا: – الإيرادات المالية في ليبيا غير شفافة وغير واضحة وتقدمنا بطلب للنائب ا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

باشاغا:

– الإيرادات المالية في ليبيا غير شفافة وغير واضحة وتقدمنا بطلب للنائب العام للحجز على الإيرادات النفطية.

– الأموال الليبية يتم التصرف فيها بطريقة غير شرعية.

– تم دعم بعض الشركات الخاسرة من مؤسسة النفط بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عمليات مقايضة النفط غير القانونية.

– عملية مقايضة النفط عملية فساد كبرى تستلزم تدخل الجهات الرقابية.

– بلغنا أن عمليات المقايضة نتج عنها أموال توجهت للمجموعات المسلحة.

– لم نتحصل إلا على مليار ونصف فقط خلال العام الماضي من ميزانية قدمناها بـ89 مليار.

– ميزانية العام الجديد إلى الآن لم تُعرض على البرلمان وتم تخصيص 3 مليار أخرى لنا لم تُصرف بعد.

#ليبيا_24

2023-02-01 23:42:16

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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