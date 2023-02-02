أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، أن مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات الم

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، أن مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات المجلس البلدي لبلدية غريان تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 03 فبراير 2023، لافتة إلى ضرورة التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، وعدم القيام بأي نوع من أنواع الحملات الانتخابية، من أجل إعطاء فرصة للناخبين في تحديد واختيار القائمة دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.

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