طقس | استقرار الاجواء في معظم انحاء البلاد مع أمطار خفيفة متوقعة اليوم شرق #بنغا

طقس | استقرار الاجواء في معظم انحاء البلاد مع أمطار خفيفة متوقعة اليوم شرق #بنغازي حتى #طبرق و انخفاض ملحوظ في الحرارة و تقلبات جديدة بحلول الأحد مصحوبة برياح نشطة فيما تسجل الليلة أدنى درجة حرارة في #غريان و #؜أوباري عند 1 مْ و في #شحات و #سبها عند 2 مْ . ( الأرصاد ) 📸 سند الأحلافي / قصر ليبيا – الجبل الأخضر