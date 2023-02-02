أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 02 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 02 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 02 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7718 د‫.‬ل – للبيع – 4.748 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن بـ 5.10 ~ 5.090 دينار بنغازي ب5.1125 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.50 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار ▪️ الباوند =6.20 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.09 ~5.08 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب233.00 دينار دولار بشيك الوحدة=5.28 دينار دولار بشيك التجارة والتنمية =5.28 دينار نسبة سحب البطاقات دولار =4.00% الامان

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