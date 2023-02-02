الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا.. وتقلبات جوية جديدة في هذا الموعــد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 02/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمرتفع جوي يؤثر هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا يساهم فى استقرار نسبي مع اجواء قليلة السحب على اغلب المناطق .

ووفقا للتقرير لا تزال درجات الحرارة القصوي منخفضة نسبيا على معظم البلاد حيت تتراوح مابين (11– 18)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنشط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد الجمعة على مناطق الجنوب الغربى مما تسبب فى اثارة الاتربة والرمال على بعض الاماكن ويصل تاثير نشاط الرياح مساء الغد الى مناطق الشمال الغربى.

واشار التقرير إلى أن السحب تتكاثر من حين لاخر يوم الغد الجمعة على المناطق الممتدة (شرق بنغازي المرج – الجبل الاخضر–درنة-طبرق) يتخللها سقوط أمطار خفيفة ويشمل احتمال الامطار يوم السبت بعض مناطق شمال غرب ليبيا .

تقلبات جوية جديدة

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الاحد بتقلبات جوية جديدة مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة. والله اعــــلم