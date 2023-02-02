مجلس أتلانتينك الأمريكي للدراسات الدولية: السياسيون الذين ظهروا بعد 41 عامًا من حكم القذافي، يمنعون إجراء أي انتخابات للحفاظ على قبضتهم على السلطة.

– السياسيون يعقدون اجتماعات ظاهرية حول الحاجة إلى التحضير للانتخابات، دون رغبة حقيقية تجاهها.

– هذا التوافق المفاجئ بين مجلسي النواب والدولة تجاه القاعدة الدستورية وربما تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تم تصميمه لإبعاد الأمم المتحدة عن مسار التفاوض.

– السياسيون لسموا نية واضحة من المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لإحياء المسار الانتخابي، وهو ما جعلهم يرغبون في استبعاده بإعلان التوافق خلال مؤتمر #القاهرة.

– عقيلة صالح وخالد المشري، يسعيان لتجاوز جهود باثيلي بالتوجه نحو الانتخابات، بالإعلان عن خارطة طريق جديدة بقيادة ليبية ظاهرية، لكن للأسف لن تؤدي إلى أي طريق ولا إلى أي انتخابات.

– الداعمين الإقليميين الرئيسيين لكل من عقيلة والمشري، لديهم كل الأسباب لدعم مسار العرقلة الذي يقوده رئيسا مجلسا النواب والدولة.

– #مصر تدعم معسكر مجلس النواب والمنطقة الشرقية، واستمرار هذا الخلل الوظيفي في البلاد، يؤمن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في جميع أنحاء #ليبيا.

– تعارض #تركيا المتحالفة مع حكومة #طرابلس أي تحركات مفاجئة في ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في يونيو. #ليبيا_برس

2023-02-02 11:54:56

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