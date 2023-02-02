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صور | بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية .. اليونيسف و بالتعاون مع إحدى المنظمات توزع

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية .. اليونيسف و بالتعاون مع إحدى المنظمات توزع هبات في بعض مناطق الجنوب الغربي متمثلة في معدات نظافة و بعض الأغذية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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