صور | بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية .. اليونيسف و بالتعاون مع إحدى المنظمات توزع هبات في بعض مناطق الجنوب الغربي متمثلة في معدات نظافة و بعض الأغذية . #ليبيا #المرصد