صور | بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية .. اليونيسف و بالتعاون مع إحدى المنظمات توزع هبات في بعض مناطق الجنوب الغربي متمثلة في معدات نظافة و بعض الأغذية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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