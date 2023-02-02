مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو: التهديد بالحجز على ا

مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو: التهديد بالحجز على الأصول الليبية في أفريقيا ومصادرتها أمر قائم منذ سنوات نظرًا لشبهات الفساد في إدارة هذه الأصول.

– المدير السابق للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” المعار والمنتهية مدته القانونية، أبرم اتفاقيات مشبوهة مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجود المدير السابق هناك.

– نحن في انتظار التحرك السياسي والدبلوماسي للدولة لإعادة السيطرة على كل استثماراتنا في أفريقيا الوسطى.

– شركة “لايكو” وبدعم المؤسسة الليبية للاستثمار الجهة المالكة لها، تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها إلى وضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بين الدولتين.

– نطمح أن تلعب الجهات السيادية الليبية دورها المنوط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية بالخارج. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-02 13:52:05

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