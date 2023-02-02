رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يؤكد خلال لقائه ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية، دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.

#ليبيا_24