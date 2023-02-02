أعلن جهاز النهر الصناعي منطقة غريان، الانتهاء من تعبئة خزان أبوزيان الرئيسي، ووص

أعلن جهاز النهر الصناعي منطقة غريان، الانتهاء من تعبئة خزان أبوزيان الرئيسي، ووصول المنسوب إلى المتاح لفتح صمام الشبكة الداخلية للمدن، مشيرا إلى أن بهذا المنسوب ومع تواصل عملية الضخ سيتم فتح صمام الشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل، وستصل تدريجياً للمدن والخزانات الفرعية ومنها إلى الأحياء والمنازل حسب آلية التوزيع المعدة بالشركة العامة للمياه.

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