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قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” الخميس، إحاطة لرئيس المجلس الرئا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” الخميس، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، عن لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الخميس في طرابلس، لبحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات، وعلى رأسها المصالحة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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