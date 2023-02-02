مكتب البحث الجنائي طرابلس يلقي القبــض على متهــم خطيــر

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من ضبط متهم خطير يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه وارتكب العديد من الجر ائم .

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس فقد قام هذا المتهم بالوقائع التالية:

-السرقة بالاكراه والتي حصلت بتاريخ 31|1|2021 بدائرة مركز غوط الشعال والذي قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 790000 دينار ليبي، بقوة السلاح وذلك بعد اعتراض سبيل المبلغ بالطريق العام وكان برفقته في الواقعة شخص آخر تم ضبطه في تاريخ سابق وتم استرجاع المبلغ.

كما اشار البيان إلى قيام المتهم بالسرقه بالاكراه والتي حصلت بتاريخ 30|8|2022 بدائرة مركز حي الاندلس حيث قام باعتراض سبيل المبلغ واستولى منه بقوة السلاح على مبلغ مالي وقدره 50650 دينار ليبي وجهاز هاتف نقال.

كما قام المتهم بجر يمة السطو المسلح والتي حصلت بتاريخ 23|1|2021 بدائرة مركز شرطة الكريمية والصادر بحقه أمر قبض من النيابة العامة.

وأوضح البيان أنه اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المتهم إلى المركز المختص.