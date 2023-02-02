بالفيديو : هـــــــام… ‎تعرف على طريقة استعمال منظومة مبادرة الاسكان الشبابي

بعد الاطلاق الرسمي لتنفيذ المبادرة بالمرحلة الاولى لعدد 25 ألف مستفيد ممن استوفوا كافة الشروط و المتطلبات وبعد عمليات الفرز و التدقيق من خلال اللجان الفرعية واللجنة العليا للمبادرة.

في هذا الصدد نقدم جزيل التبريكات لكافة المستهدفين في المرحلة الاولى و نطمئن ان المبادرة مستمرة لمراحل قادمة. وأعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري لكافة المستفدين من القروض النقدية اللتي وصلتهم رسالة تؤكد ذلك الدخول لرابط المنظومة المرفق في الرسالة واتباع الخطوات التي في الفيديو عبر الشرح التالي:

ويمكن الحصول على رابط حجز منظومة ادارة مواعيد المستفيدين من قروض مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة للمرحلة الاولى من الرابط التالي: الرابط: https://bit.ly/3DDkxE6 إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي