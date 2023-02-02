بعد غياب العقيد القذافي إسرائيل تتغلغل في #افريقيا.. اتفاق لتطبيع العلاقات بين #إسرائيل و #السودان، وفق بيان للخارجية السودانية.

هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم وتم الاتفاق فيها على تطبيع العلاقات في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم والمجالات الأمنية والعسكرية.

إسرائيل اتجهت في سبعينات القرن الماضي للتوغل في إفريقيا عبر تقديم المساعدات والتواجد على الأرض.

العقيد معمر القذافي كان يقف سدًا منيعًا أمام التوغل الإسرائيلي في أفريقيا وقدم المساعدات رفقة العاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز لعديد من الدول مقابل قطع العلاقات مع إسرائيل.

العقيد معمر القذافي كان السبب الرئيسي لقطع علاقات تشاد مع إسرائيل في 28 نوفمبر 1972 بفضل المساعدات الاقتصادية التي قدمها للتشاديين، والتي قدرت بما يتراوح بين ٥٠ و٩٠ مليون دولار.

العقيد معمر القذافي والملك فيصل بن عبدالعزيز تسببا أيضًا في دفع #النيجر إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل في 4 يناير 1973، وتكرر الأمر في #مالي التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل في 5 يناير 1973.

العقيد معمر القذافي ساهم مع #مصر في قطع العلاقات بين #بوروندي وإسرائيل في 16 مايو 1973، بعد تقديم مساعدات لبوروندي.

تكرر الأمر مع #توجو التي أعلنت قطع علاقاتها مع إسرائيل في 21 سبتمبر 1973، بتدخل شخصي من القذافي ووعوده بتقديم المساعدات في كل عملية قطع للعلاقات مع إسرائيل.

استغلت إسرائيل أحداث 2011 لتزيل هذه العقبة وتبدأ في العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الدول الإفريقية.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية كتبت: لا يوجد القذافي اليوم لذا من الممكن أن تتطور علاقات إسرائيل في أفريقيا. #ليبيا_برس

2023-02-02 21:11:12

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