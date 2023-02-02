رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك: – كان من المفترض عرض الاتفاقية الموقعة مع إيني ع

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك:

– كان من المفترض عرض الاتفاقية الموقعة مع إيني على ديوان المحاسبة قبل توقيعها.

– كان من المفترض عرض الاتفاقية علينا، حتى لو كان بها قصور سيتم معالجته، ولو كان يلبي طموحات الدولة سيتم الموافقة عليها.

– سنراقب الإجراءات الإدارية الخاصة بالعقد، وهل وافقت وزارة النفط عليها أم لا، ثم سنراجع الكفاءة الاقتصادية وهل هو أفضل خيار للدولة الليبية أم أنه كان هناك خيارات أخرى أفضل.

– هناك مشاكل عديدة في شركات النفط وشركائها الأجانب وخطوط النفط، ومشاكل في التخزين والتكرير، وفرص عديدة ضائعة واستثمارات بحرية يجب استغلالها.

– لو تم استغلال هذه الفرص قبل 7 أو 8 سنوات، كان وضع البلد سيكون مختلفًا بصورة كبيرة.

– نحتاج للاستثمار في مجال النفط بأسرع وقت ممكن، لاستغلال ارتفاع أسعاره.

– هناك أموال في ليبيا موجودة في المؤسسة الليبية للاستثمار، كان من المفترض أن يتم توجيهها لقطاع النفط بدلاً من الاستثمار في إفريقيا أو أوروبا.

– يجب سحب استثماراتنا غير المجدية من الخارج إلى الداخل، لاستثمارها في قطاع النفط بدلا من الاستعانة بشريك أجنبي.

– كان يمكن الاستعانة بمستثمر محلي مثل الصندوق الليبي للاستثمار وما إلى ذلك من مؤسسات، بدلاً من الاستعانة بشريك أجنبي للتطوير في قطاع النفط.

– سحب استثماراتنا في الخارج مهم لأنها لا تحقق عوائد جيدة، ولحمايتها من الاضطرابات الدولية الكبيرة التي قد تؤثر عليها.

#ليبيا_24

2023-02-02 21:03:41

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