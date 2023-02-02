عاجل

صور | شركة سماء المتوسط للطيران ” MedSky ” تطلق اليوم أولى رحلاتها المباشرة من م

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة سماء المتوسط للطيران ” MedSky ” تطلق اليوم أولى رحلاتها المباشرة من معيتيقة #طرابلس إلى ڤاليتا #مالطا بواقع رحلتين أسبوعيًا . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك