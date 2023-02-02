صور | شركة سماء المتوسط للطيران ” MedSky ” تطلق اليوم أولى رحلاتها المباشرة من م

صور | شركة سماء المتوسط للطيران ” MedSky ” تطلق اليوم أولى رحلاتها المباشرة من معيتيقة #طرابلس إلى ڤاليتا #مالطا بواقع رحلتين أسبوعيًا . #ليبيا #المرصد