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المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري: – قيادة الجيش لم تساوم على وحدة التراب وأمن

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري:

– قيادة الجيش لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، ورفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها ووحدة التراب الليبي.

– بينما ساومت كثير من القوى السياسية في الساحة الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن عن طريق توقيع اتفاقيات؛ فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون؛ من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان.

– المؤامرة التي تواجه البلاد تحاك خيوطها خارجها، بسبب أطماع أطراف دولية تسعى إلى الهيمنة على ثروات البلاد، تحت أسماء مختلفة كالاتفاقيات التي توقع مع دول كبرى.

– نحذر من التلاعب بالنسيج الاجتماعي للبلاد ومحاولة تفكيك الترابط بين القبائل الليبية وزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

#ليبيا_24

2023-02-03 00:45:55

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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