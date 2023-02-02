صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن مواصلة التجهيز و ربط إنارة الاحتفالات للي

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن مواصلة التجهيز و ربط إنارة الاحتفالات لليوم الثاني على التوالي استعداداً لحفل ” عيد 17 فبراير ” . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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