جهاز الهجرة غير المشروعة في مدينة بنغازي: – ترحيل 2639 مهاجراً ينتمون إلى 19 دو

جهاز الهجرة غير المشروعة في مدينة بنغازي:

– ترحيل 2639 مهاجراً ينتمون إلى 19 دولة، من بينها مصر وتركيا وسوريا، خلال العام الماضي.

– تم نقل 44 مهاجراً من الجنسيتين السودانية والتشادية، من مركز قنقودة إلى مركز إيواء الكفرة، ضمن ما سماه إبعاداً أمنياً لإصابتهم بأمراض سارية.

– احتل المرحّلون من الجنسية المصرية، صدارة الحصر بـ1122 مهاجراً تم ترحيلهم من منفذ مساعد البري ومطار بنينا الدولي، ليأتي السودان في المرتبة الثانية بـ511 شخصاً، ثم تشاد بـ287 مرحَّلاً.

– المرحَّلون من الجنسية السورية يبلغون 44 مهاجراً، تم نقلهم إلى دولتهم عبر مطار بنينا الدولي، إلى جانب نقل 463 من بنغلاديش، و154 من نيجيريا، و20 من الهند، فيما جاءت بقية الأعداد دون الخمسة من دول أخرى تنتمي إلى أفريقيا وآسيا.

#ليبيا_24

2023-02-03 01:34:06

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