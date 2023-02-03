وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، يشارك افتراضياً في اجتماع وز

وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، يشارك افتراضياً في اجتماع وزراء التعليم لمجموعة الـ 77 والصين، باستضافة جمهورية كوبا، على هامش المؤتمر الدولي حول أصول التربية والتعليم 2023م، لمناقشة القضايا المرتبطة بالآثار التي تركتها جائحة كورونا على نُظم التعليم في العالم والاستجابة التحديات التي خلّفتها.

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