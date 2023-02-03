عاجل

وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، يشارك افتراضياً في اجتماع وز

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، يشارك افتراضياً في اجتماع وزراء التعليم لمجموعة الـ 77 والصين، باستضافة جمهورية كوبا، على هامش المؤتمر الدولي حول أصول التربية والتعليم 2023م، لمناقشة القضايا المرتبطة بالآثار التي تركتها جائحة كورونا على نُظم التعليم في العالم والاستجابة التحديات التي خلّفتها.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك