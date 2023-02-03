من مسجد الناقة أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس و شمال أفريقيا .. جمعتكم ط

من مسجد الناقة أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس و شمال أفريقيا .. جمعتكم طيبة مباركة . 📸 : ربيع بركات
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ليبيا مباشر
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