الطقس | أمطار خفيفة من #بنغازي حتى #درنة شرقًا مع رياح نشطة في الجنوب الغربي تمت

الطقس | أمطار خفيفة من #بنغازي حتى #درنة شرقًا مع رياح نشطة في الجنوب الغربي تمتد مساءً الى الشمال فيما تسجل #ليبيا أدنى درجة حرارة الليلة عند 3 مْ في #أوباري و 4 مْ في #شحات و 7مْ في #طرابلس . #المرصد ( مركز الأرصاد ) 📸 جمال القماطي – منطقة ( بلغرا ) بلغراي – الجبل الأخضر
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ليبيا مباشر
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