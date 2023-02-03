الطقس | أمطار خفيفة من #بنغازي حتى #درنة شرقًا مع رياح نشطة في الجنوب الغربي تمت

الطقس | أمطار خفيفة من #بنغازي حتى #درنة شرقًا مع رياح نشطة في الجنوب الغربي تمتد مساءً الى الشمال فيما تسجل #ليبيا أدنى درجة حرارة الليلة عند 3 مْ في #أوباري و 4 مْ في #شحات و 7مْ في #طرابلس . #المرصد ( مركز الأرصاد ) 📸 جمال القماطي – منطقة ( بلغرا ) بلغراي – الجبل الأخضر